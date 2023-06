Putin w Derbencie. Wszedł w tłum ludzi [RELACJA NA ŻYWO]

"Czas na powitanie Szwecji jako pełnoprawnego członka NATO jest teraz" - powiedział dziennikarzom Stoltenberg.

W spotkaniu w Brukseli mają uczestniczyć ministrowie spraw zagranicznych, szefowie wywiadów oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa. Jak komentuje Associated Press, inicjatywa szefa NATO to zabiegi ostatniej szansy mające przełamać obiekcje Turcji wobec przyjęcia Szwecji do Sojuszu jeszcze przed szczytem w litewskiej stolicy.

Tymczasem węgierscy deputowani reprezentujący opozycję poinformowali w środę, że odkładane od blisko roku głosowanie w parlamencie w sprawie ratyfikowania akcesji Szwecji do NATO zostało ponownie odłożone i odbędzie się najwcześniej jesienią.