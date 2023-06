Kreml chce przejąć "globalne imperium" Prigożyna. Ofensywa dyplomatyczna

Przywódcy państw afrykańskich nie są zmartwieni

Inny wysoko postawiony rosyjski urzędnik zadzwonił do prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej Faustina-Archange Touadery - którego ochroniarze to najemnicy Grupy Wagnera - by zapewnić go, że rebelia Prigożyna nie zatrzyma planów ekspansji Rosji w Afryce.