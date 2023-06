Zastąpi Gierasimowa? Amerykanie już wiedzą

Amerykański think thank podkreśla, że rosyjskie źródła, które mówią o potencjalnych konsekwencjach zbrojnej rebelii Prigożyna w swoich wcześniejszych publikacjach były bardzo precyzyjne. W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę na to, że cała sytuacja wywołała ogromny chaos w przestrzeni informacyjnej.