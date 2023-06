Bat na ministrów. Zajmie się nimi prokuratura?

Interpelacje poselskie. Poseł KO interweniuje

Poseł Biernacki zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o interwencję w tej sprawie. Wystosował list, w którym zaznaczył, że lekceważenie interpelacji "wypełnia przesłanki naruszenia art. 231 kodeksu karnego i w pełni kwalifikuje się do złożenia stosowanego zawiadomienia o przestępstwie do prokuratury".