Najważniejsze następstwo buntu Grupy Wagnera. Budanow komentuje

- Mamy do czynienia z kompromitacją rosyjskiego dowództwa. Mit o niezłomności rosyjskiego reżimu został po raz kolejny zniszczony - powiedział Budonow w wywiadzie z portalem Ukraińska Pravda. - Co więcej, prywatna armia Wagnera nie będzie już brać udziału w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy. A jest to najskuteczniejsza jednostka rosyjskich wojsk, która wiedziała, jak osiągnąć sukces za wszelką cenę - dodał.