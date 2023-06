Mówią o kulisach negocjacji z Prigożynem. Kreml rzuca oskarżenia

- A to dla pana Prigożyna jest ważne, jeśli nie najważniejsze. To wszystko zdarzyło się po pierwsze ze względu na pieniądze, po drugie z głupoty i wygórowanych ambicji, a po trzecie z powodu stanu podniecenia. Wszystko to razem doprowadziło do próby zdrady i oszukania towarzyszy - oskarżał Kartapołow.