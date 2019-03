Przerażająca sprawa. Więził kobietę w Pabianicach i Ksawerowie. Jest akt oskarżenia

43-letni mężczyzna więził i gwałcił kobietę w domu na działce w gminie Ksawerów oraz w mieszkaniu w Pabianicach. Jej koszmar trwał kilka miesięcy. Do Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie.



Kobieta poznała 43-latka, gdy była w trudnej sytuacji życiowej. Jak czytamy w "Kurierze Lubelskim", pokłóciła się z mężem i nie miała gdzie zamieszkać. Szukając mieszkania do wynajęcia, trafiła na podejrzanego.

Z ustaleń śledczych wynika, że Maria M. była więziona od 31 grudnia 2015 roku do 15 kwietnia 2016 roku w dwóch miejscach: w domu na działce w gminie Ksawerów oraz w mieszkaniu w Pabianicach.

43-latek wiele razy zgwałcił kobietę, groził, że zabije ją i jej dzieci. Zmuszał ją także do przygotowywania środków odurzających.

Kobiecie jednak udało się uwolnić od swojego oprawcy. Policjanci zatrzymali go 27 września 2018 roku. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, w którym przebywa do dzisiaj. Podczas przesłuchania 43-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.