Radom. Policja poszukuje podejrzanego o gwałt. Publikuje zdjęcie

Radomscy policjanci poszukują 39-letniego Tomasza Kosika podejrzanego o gwałty i kradzieże. Za mężczyzną wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

Policja zwracamy się z prośbą do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o kontakt z najbliższą jednostką policji, prokuraturą lub sądem. Jednocześnie informuje, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem i grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat.