Nawet 30 lat więzienia. Taki wyrok może usłyszeć zamachowiec z Belgii

Francuz Mehdi Nemmouche werdykt pozna dopiero w poniedziałek. Mężczyzna jest oskarżony o zamordowanie 4 osób w muzeum żydowskim w Belgii.

Do ataku doszło pod koniec maja 2014 roku. Uzbrojony w kałasznikowa i rewolwer, Nemmouche wkroczył do Muzeum Żydowskiego w Brukseli. Zabił dwójkę izraelskich turystów, Francuzkę oraz belgijskiego recepcjonistę, po czym uciekł. Mężczyznę po 6 dniach odnalazła policja. Ukrywał się w Marsylii .

Przeszłość zamachowca

Nemmouche był wcześniej znany organom ścigania. Francuz, o algierskim pochodzeniu, odsiadywał wyrok za rabunek. W więzieniu poznał Nacera Bendrera. Według śledczych to on dostarczył mu broń, którą mężczyzna zaatakował w muzeum. Sąd uznał go za współwinnego w morderstwie. Obaj mężczyźni byli uznani przez władze zakładu za zradykalizowanych więźniów.