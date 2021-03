Przemysław Czarnek spełnia postanowienie. Wyznał, ile schudł

Przemysław Czarnek spełnia postanowienie na Wielki Post. Minister Edukacji i Nauki wyznał na antenie, ile schudł i na jakiej jest diecie. Polityk był pytany także o przyszłość edukacji w dobie III fali zakażeń koronawirusem.

Przemysław Czarnek był gościem Polsat News. Minister Edukacji i Nauki został zapytany o swoje postanowienie na Wielki Post.

Na początku lutego na antenie PR24 Czarnek zadeklarował, że "weźmie się za siebie" i zrzuci kilka kilogramów. O szczegółach postanowienia pisaliśmy w Wirtualnej Polsce.

- Przyzwyczaiłem się do tego, że trochę inaczej żyję. Zrzuciłem 5,5 kilograma. Jeszcze trochę czasu do kwietnia. To dieta dr. Dąbrowskiej lekko zmodyfikowana przeze mnie. Gdybym jej nie modyfikował, myślę, że efekt byłby jeszcze lepszy - podkreślił minister.

Koronawirus w szkołach. Przemysław Czarnek: problemem są dojazdy

W programie padło też pytanie o plany ministerstwa w związku z rosnącą falą zakażeń koronawirusem. - Będę monitorował sytuację w szkołach. Liczba zakażeń na dziś powoduje, że musimy w czterech województwach przejść na naukę hybrydową. Sama sytuacja w placówkach jest dobra, jednak problemem są dojazdy do szkół. To one są niebezpieczne - mówił Przemysław Czarnek na antenie Polsat News.

Jak dodał, rozporządzenie ws. nauki zdalnej z powodu epidemii koronawirusa podpisał dwie godziny po konferencji ws. nowych obostrzeń. - O tym, czy i kiedy będziemy mogli wracać do nauki stacjonarnych w starszych rocznikach, decydują epidemiolodzy i wirusolodzy. My jesteśmy na to gotowi - podkreślił Przemysław Czarnek.

Szczepienia nauczycieli. Przemysław Czarnek podał liczby

Szef resortu edukacji był pytany także o liczbę zaszczepionych nauczycieli. - Do szczepień zgłosiło się od 65 do 70 proc. z całości. Część osób nie zgłosiła się do szczepień, niektórzy przesunęli badanie. Z tych nauczycieli, którzy się zgłosili, zaszczepiono około 90 proc - zaznaczył minister.

- Rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia i ministrem Dworczykiem o szczepieniach wśród administracji szkół. To około 200 tys. osób. Ze względu na brak szczepionek na razie nie są one szczepione. Ten preparat jest dla osób przewlekle chorych - tłumaczył Przemysław Czarnek, pytany o szczepienia wśród personelu w szkołach.

Minister Edukacji i Nauki był pytany także o pomoc psychologiczną dla dzieci. Rząd przeznaczył na to dodatkowe 15 mln złotych. - Tu nie muszą rzucać się Rejtanem, dlatego, że wszystkie środki zostały dokładnie wyliczone. Nie twórzmy atmosfery, że wcześniej nic w tej sprawie nie było robione - apelował.

Jak zaznaczył, rząd przeznaczył na pomoc dla dzieci łącznie 230 milionów złotych. - My chcemy dodatkowych badań i odpowiedniej diagnozy. Tu dodam, ta pomoc trafi do wszystkich szkół i wszystkich uczniów. Psychologowie pracują cały czas. To, co robimy, to dodatkowe wsparcie - tłumczył Przemysław Czarnek.