Sosnowiec. Rusza program wsparcia psychicznego dla uczniów i nauczycieli. Ma pomóc w powrocie do szkół

Szczegóły programu przedstawiła pełnomocniczka prezydenta Sosnowca ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej Anna Jedynak. - Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie problemom psychicznym dzieci, o to, aby w czasie pandemii wychwycić trudne dla nich momenty, a po niej – pomóc im wracać do szkoły. Chcielibyśmy, aby te dobre i złe zmiany wywołane przez pandemię przekuć na efektywne działania związane ze wsparciem profilaktycznym dla naszych dzieci, rodziców i nauczycieli – wyjaśniła Jedynak.

Sosnowiec. Miasto uruchomi program wsparcia psychicznego dla dzieci, młodzieży i nauczycieli

Zastrzegła, że nie chodzi o działania zupełnie nowe, lecz o prowadzone już przez różne instytucje. - Chcemy rodzicom i nauczycielom pomóc we wsparciu dzieci, aby obserwowali je, mając narzędzia do tego, w jaki sposób należy na te dzieci patrzeć, w jaki sposób uczyć się z nimi, jak im pomóc, kiedy będą wracać do szkoły – dodała. Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu Dorota Szewczyk zapowiedziała, że instytucja ta w marcu i w kwietniu przeprowadzi online ponad 20 bezpłatnych szkoleń. Na początku marca odbyły się już trzy takie spotkania dla blisko 300 nauczycieli, poświęcone doskonaleniu warsztatu metodycznego i wychowawczego i powrotowi do kształcenia stacjonarnego.