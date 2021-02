Otyłość odbija się czkawką. Przemysław Czarnek zrzuci kilka kilkogramów

Otyłość wśród uczniów, którą od dłuższego czasu piętnuje Przemysław Czarnek, odbija się czkawką. Szef MEN zadeklarował, że również "weźmie się za siebie". Złożył na antenie deklarację.

Przemysław Czarnek był w piątek 5 lutego gościem na antenie Polskiego Radia 24. Szef MEN był pytany o jego słowa dotyczące otyłości wśród młodzieży szkolnej, która ma być szczególnym problemem wśród uczennic.

Przemysław Czarnek a otyłość. Złożył ważną deklarację

- Przyjmuję troskę "Faktu", bardzo za nią dziękuję. Deklaruję, że przez Wielki Post zrzucę pięć kilogramów - powiedział szef MEN. Odniósł się tym samym do publikacji dziennika, który zachęca ministra, żeby schudł 20 kilogramów.

- Otyłość to poważny problem, na który wielu badaczy zwraca uwagę. Przyrost masy ciała wśród dzieci do 14 roku życia to 2 proc. To sporo. Musimy przygotować nauczycieli do tego, by zwalczać otyłość - dodał Przemysław Czarnek.

Jest decyzja ws. szczepień nauczycieli. Michał Dworczyk ujawnia

Przemysław Czarnek a otyłość. MEN szykuje strategię

Minister edukacji i nauki zaznaczył, że jest w kontakcie z nauczycielami wychowania fizycznego, z którymi ministerstwo będzie opracowywało dalszą strategię walki z otyłością wśród młodzieży.

To powtórzenie zapowiedzi z 31 stycznia, gdy Przemysław Czarnek po raz pierwszy wspomniał o rosnącej krzywej otyłości, wśród uczniów. - Pracujemy nad czterema programami wspomagającymi dzieci i młodzież tuż po pandemii koronawirusa, tuż po powrocie do szkół - mówił wtedy. Wypowiedź wzbudziła kontrowersje.

Powrót do szkoły. Plany rządu

Jednocześnie w PR24 szef MEiN zaznaczył, że nie ma jeszcze informacji co do dokładnej daty powrotu uczniów do szkół i na uczelnie. - Studenci II stopnia są cały czas w trybie nauki zdalnej. Chcielibyśmy jednak, o ile epidemia na to pozwoli, by mogli zobaczyć swoich wykładowców podczas sesji letniej - tłumaczył Czarnek.

W programie padło też pytanie o pomysł utworzenia nowej dyscypliny naukowej związanej z rodziną. - Dążymy do tego, by w nowym okresie edukacyjnym nauki o rodzinie stały się dyscypliną naukową. Oznacza to, że będziemy mieli specjalistów od rodziny - tłumaczył.

- Nauki o rodzinie wzmacniałyby rozumienie tej rodzinie. Okazuje się, że trzeba odkrywać na nowo, czym ta rodzina jest. Ona jest dziś bardzo atakowana - mówił w PR24 minister edukacji i nauki.

Szczepienia nauczycieli. Przemysław Czarnek o planie na luty

Czarnek pytany był też o szczepienia nauczycieli. - Ruszą w przyszłym tygodniu. Obejmą ponad 400 tys. osób. My chcemy im w ten sposób podziękować. Gdy zaszczepimy te 400 tys., zostanie nam kolejna grupa 400 tys. nauczycieli akademickich - zaznaczył Przemysław Czarnek.

Szef MEiN podkreślił, że nauczyciele będą mogli zacząć szczepić się już w kolejny piątek. - Luty, to może być ten miesiąc, gdy skończymy szczepienia nauczycieli, a miał to być dopiero drugi kwartał. My rozmawiamy z nauczycielami, oni się nie boją tej szczepionki na COVID. Ja zachęcam ich do szczepień - mówił.

Przemysław Czarnek zaznaczył, że najpierw szczepić będą się nauczyciele. W drugiej kolejności będzie myśleć się nad administracją szkolna i rodzinami pedagogów. - Rejestracja rusza już w poniedziałek 8 stycznia - przypomniał szef resortu.