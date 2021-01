Czarnek: MEN pracuje nad programami wspomagającymi dzieci i młodzież po powrocie do nauki stacjonarnej

- Jesteśmy w kontakcie z naukowcami z polskich uczelni, którzy opracowują dla nas program sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, badania uczniów i ich zachowań zaraz po pandemii koronawirusa, po powrocie do szkół. Po to, żeby ta diagnoza kierowała uczniów od odpowiednich specjalistów. To współpraca pomiędzy uczelniami wyższymi a szkołami podstawowymi - powiedział szef MEN.

Jak podkreślał, przyczyniła się do tego m.in. pandemia koronawirusa, a co za tym idzie brak ruchu. - Za chwilę zaproponujemy dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży we wszystkich gminach - po to, by wyciągnąć najmłodszych sprzed komputerów - tłumaczył Przemysław Czarnek.