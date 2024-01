Przełom w medycynie. Są pierwsze na świecie testy z krwi na raka mózgu

Zespół badaczy z Centrum Badań nad Guzami Mózgu (Brain Tumour Research Centre of Excellence) w Londynie opracował proste badanie krwi, które może pomóc w szerszym diagnozowaniu nowotworów mózgu - podaje "The Guardian". Test wykrywa nawet najbardziej śmiercionośne odmiany raka mózgu takie jak glejak wielopostaciowy. Przełomowe badanie zostało opisane w czasopiśmie "International Journal of Cancer".