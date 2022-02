Przełom w medycynie. Kobieta z białaczką wyleczona z HIV

Leczenie HIV i związanego z retrowirusem niedoboru odporności polega na przyjmowaniu leków, które hamują namnażanie się wirusa. Osoba wyleczona to ktoś, kto pozbędzie się intruza lub stłumi go na tyle, że nie będzie on w stanie się namnażać. To właśnie udało się naukowcom w przypadku pacjentki, w leczeniu której zastosowano przeszczep komórek macierzystych od dawcy, który był naturalnie oporny na wirusa wywołującego AIDS.