Wykryto nowy szczep wirusa HIV. Jest znacznie groźniejszy

"Daily Mail" przypomina, że ze względu na ryzyko zakażenia się wirusem HIV, Brytyjczycy powinni poddawać się testom na obecność choroby co najmniej raz w roku. W przypadku mężczyzn uprawiających seks z innymi mężczyznami zaleca się badania co trzy miesiące. Na Wyspach szacuje się, że ok. 100 tys. mieszkańców zmaga się z HIV.