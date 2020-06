Przedłużono zakaz lotów międzynarodowych

W połowie marca po wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce wprowadzono zakaz lotów krajowych i międzynarodowych . Od poniedziałku, 1 czerwca przywracany jest krajowy pasażerski ruch lotniczy. Pierwsze rejsy tego dnia uruchomiły PLL LOT, które latają do ośmiu miast. Można polecieć z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. Kursują też samoloty z Krakowa do Gdańska.