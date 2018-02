Prywatyzacja Ciecha. Sześć osób z zarzutami

Katowicka prokuratura przedstawiła zarzuty sześciu osobom. Są podejrzani o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu.

To jednak nie wszystko: zatrzymano także dwóch przedstawicieli spółki doradczej ING Securities SA. Jest to członek zarządu Konrad Z. i Zastępca Dyrektora Działu Doradztwa – Paweł L.

Śledztwo w tej sprawie trwa od maja 2017 r. Wczesniej prowadziła je warszawska prokuratura, teraz Prokuratura Krajowa, która również zadecydowała o tym, by przenieść postępowanie do Katowic.

Sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi Skarbu Państwa w związku ze zbyciem w maju 2014 r. akcji spółki Ciech SA na rzecz spółki KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments.

- W toku śledztwa ustalono, że przy dokonywaniu tej transakcji doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez byłych urzędników Ministerstwa Skarbu Państwa, przy współdziałaniu przedstawicieli firmy świadczącej usługi doradcze na rzecz Ministra Skarbu Państwa - powiedział prok. Waldemar Łubniewski w rozmowie z PAP, cytowany przez dziennik.pl

Zdaniem śledczych, podczas tej transakcji nie sporządzono rzetelnej wyceny wartości akcji. Co więcej, poświadczono nieprawdę w dokumentach, które były podstawą do podjęcia przez ministra decyzji o sprzedaży akcji spółce KI Chemistry. Sprawa dotyczy zbycia przez Skarb Państwa 37,9 proc. akcji Ciech SA za kwotę nie mniejszą niż 619 mln zł. Według CBA tym działaniem "wyrządzono państwu szkodę majątkową w wielkich rozmiarach".