"Prowokacja". Przewodnicząca dosadnie o zmianach w KRS

W odniesieniu do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, w grudniu zeszłego roku Sejm podjął uchwałę przedłożoną przez posłów rządzącej koalicji, stwierdzającą, że trzy uchwały Sejmu z czasów, gdy rządziło PiS, zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji RP. W uchwale Sejm wezwał sędziowskich członków KRS do niezwłocznego zaprzestania działalności w Radzie, argumentując, że podważa to porządek konstytucyjny RP. KRS, odnosząc się do tej uchwały, stwierdziła, że podważa ona "zaufanie do konstytucyjnych organów, godzi w porządek prawny i inicjuje konflikt o znamionach kryzysu konstytucyjnego".