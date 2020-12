Protesty w Warszawie. Jest odpowiedź na brutalne zachowanie policji

- Jeśli policjanci i kierownictwo stołecznej policji będzie się poddawało naciskom politycznym, to nie wyobrażam sobie innego rozwiązania jak zawieszenie wsparcia - mówił kilka tygodni temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapowiedział też wtedy, że może podjąć się takich kroków, jak zaprzestanie finansowania policji

Warszawski samorząd od lat wspiera policję, zarówno jeśli chodzi o kwestię sprzętu jak i dopłacania do ponadnormatywnych patroli policji. Pomimo zapowiedzi prezydenta, radni na razie nie zdecydowali o odcięciu policji od finansowego wsparcia.

Aleksandrów Łódzki odcina środki dla policji

Aleksandrów Łódzki do tej pory przekazywał policji na dodatkowe patrole 70 tysięcy złotych. Na ostatniej sesji rady miasta zdecydowano, że pieniądze zamiast do policjantów trafią do straży pożarnej.