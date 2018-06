Protest w Sejmie kierowany był przez polityków? wPolityce: miały być kolejne postulaty

Niepełnosprawni, protestujący w Sejmie, nie zamierzali kończyć okupacji Sejmu. Nawet, gdyby dostali 500 zł w gotówce. Protestujący po spełnieniu tego postulatu, mieli ponoć wysunąć kolejny.

Protest w Sejmie zawieszony

- To nie jest koniec. My protest zawieszamy, nie kończymy - podkreśliła matka niepełnosprawnego Kuby. - Nikt z nami nie chce rozmawiać. Rząd nie chce z nami rozmawiać. Zaproponowałyśmy cztery kompromisy. To, co się stało dwa dni temu, ta szarpanina, mi lecą łzy po policzku. Robimy to z myślą o naszych dzieciach - tłumaczyła powody decyzji.