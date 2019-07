Prokuratura wszczęła śledztwo ws. Rafała Trzaskowskiego. Chodzi o donos sprzed roku

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim wszczęła śledztwo w sprawie rzekomego nielegalnego finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Donos w tej sprawie ponad rok temu złożył były asystent Rafała Trzaskowskiego. Potem z oskarżeń się wycofał.

Informację o wszczęciu śledztwa podał onet.pl. Z informacji reportera portalu wynika, że sprawę warszawska prokuratura przekazała do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zobacz także: Michał Dzięba donosi do prokuratury na Rafała Trzaskowskiego

O co chodzi? Pod koniec lutego 2018 roku Michał Dzięba, były asystent Trzaskowskiego, zamieścił na Facebooku ostry wpis, w którym zarzucił Trzaskowskiemu (w przeszłości europosłowi PO) m.in. zażywanie narkotyków, romans ze stażystką oraz zadawanie w Parlamencie Europejskim pytań na rzecz prywatnej firmy swego znajomego.

Pytany wówczas o te zarzuty byłego działacza PO, Trzaskowski - w rozmowie z Radiem ZET - podkreślał „brak wiarygodności” Michała Dzięby. - Wystarczy sprawdzić wiarygodność tego pana, co wypisuje, kogo atakuje od lat w internecie w sposób absolutnie skandaliczny i widać, że to wszystko jest wyssane z palca - stwierdził. - A co więcej, sam publikuje papiery, z których wynika, że cierpi na chorobę dwubiegunową, czyli maniakalno-depresyjną - dodał i zapowiedział, że pozwu w tej sprawie nie złoży.