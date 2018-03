Michał Dzięba donosi do prokuratury na Rafała Trzaskowskiego

Do wyborów samorządowych jeszcze kilka miesięcy, ale atmosfera już robi się gorąca. Były działacz PO Michał Dzięba zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Rafała Trzaskowskiego.

Pytany o te zarzuty byłego działacza PO, Trzaskowski - w rozmowie z Radiem ZET - podkreślał „brak wiarygodności” Michała Dzięby. - Wystarczy sprawdzić wiarygodność tego pana, co wypisuje, kogo atakuje od lat w internecie w sposób absolutnie skandaliczny i widać, że to wszystko jest wyssane z palca - stwierdził. - A co więcej, sam publikuje papiery, z których wynika, że cierpi na chorobę dwubiegunową, czyli maniakalno-depresyjną - dodał i zapowiedział, że pozwu w tej sprawie nie złoży.