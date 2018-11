Prognoza pogody na dziś - 9 listopada. Kolejny dzień pod znakiem gęstej mgły i ładnej pogody

W piątek czeka nas kolejny dzień z wysokimi jak na jesienne standardy temperaturami. W niektórych rejonach utrzyma się gęsta mgła z poprzedniego dnia, która dodatkowo rozszerzy się na inne województwa.

Na przeważającym obszarze kraju przez cały dzień nadal dominować będzie słoneczna i pogodna aura. Chmury mogą pojawić się jedynie na zachodnich krańcach Polski. Z kolei do południa na północnym-zachodzie spodziewane są lokalne opady deszczu.

IMGW wydało kolejne ostrzeżenia przed silną mgłą . W czwartek alerty ostrzegały o zagrożeniu dla czterech województw. Zamglenie zaczęło rozszerzać się jednak na inne obszary. W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzegał mieszkańców 10 województw. Wolne od mgły będą jedynie Ziemia Lubuska i Łódzka, Wielkopolska, Dolny Śląsk, Górny Śląsk i Opolskie. Alert obowiązują do godz. 8.00-10.00.

W porównaniu do poprzednich dni nastąpi delikatny spadek temperatury. Wciąż będzie jednak ciepło. W większości Polski słupki rtęci pokażą od 11 do 13 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w centralnej i południowej części kraju. Tam termometry pokażą od 14 do 17 stopni Celsjusza.