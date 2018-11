Ostrzeżenia IMGW. Alerty dla czterech województw przed silną mgłą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed silną mgłą. Alerty obowiązują dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

IMGW wydało ostrzeżenie 1 stopnia przed silną mgłą dla czterech województw. Najbardziej narażeni będą mieszkańcy Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Alerty będą obowiązywać do piątku do godziny 8.00 Dodatkowo gdyński oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uprzedza przed zamgleniami na Bałtyku. Przestrzega się przede wszystkim wypływające na morze kutry.

Mgła będzie ograniczać widoczność do kilkuset metrów. Takie warunki atmosferyczne będą utrudnieniem przede wszystkim dla kierowców. Wcześniej IMGW wydało ostrzeżenia, które miały obowiązywać tylko w godzinach porannych. Większość miała zniknąć do godzin południowych, ale niektóre miały zalegać do godzin południowych.