Prognoza pogody. IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia. Chodzi o silny wiatr

Prognoza pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w południowych powiatach województwa opolskiego i w niemal całym województwie dolnośląskim.

Jak wynika z komunikatu, wiatr może w porywach osiągać do 80 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, mogącym powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji.

Na razie zima nie zawita do centrum Polski. IMGW prognozuje, że co prawda w niedzielę możemy spodziewać się słabych opadów deszczu, ale temperatura z każdym dniem będzie wzrastała - nawet do 9°C w środę. W czwartek nieco chłodniej.