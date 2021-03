Prof. Krzysztof Simon nagrodzony. Za "mocny głos" w walce z koronawirusem

Prof. Simon, który jest też dolnośląskim wojewódzkim konsultantem w dziedzinie chorób zakaźnych, został uhonorowany Medalem 75-lecia misji Jana Karskiego w styczniu. Odznaczenie zostało mu jednak wręczone dopiero we wtorek na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

"Jego głos nie pozwala na obojętność i jest zrozumiały dla wszystkich. Jest to głos mocny, często wstrząsający, ale wnoszący w sytuację walki ze śmiertelnym wrogiem nie tylko wiedzę medyczną, ale również ład moralny" - brzmi uzasadnienie decyzji o przyznaniu medalu prof. Simonowi.

Lekarz o swojej pasji

Prof. Simon dziękując we wtorek za wyróżnienie podkreślił, że wykonuje swoją pracę jako "zwykły lekarz-dydaktyk, profesor medycyny i pasjonat". - Bo to, czym się zajmuję, jest dla mnie pasją. Moja walka z epidemią jest walką z ciemnogrodem i złem, który nas otacza. Narzuciliśmy pewne standardy leczenia w naszym kraju, co zaowocowało poprawą stanu zdrowotnego pacjentów - powiedział lekarz.