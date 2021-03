Koronawirus. Kiedy szczyt trzeciej fali? Rzecznik MZ nie ma dobrych wieści

We wtorek najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia. We wtorek resort poinformował, że w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano blisko 17 tys. nowych zakażeń. - Najważniejsze są zestawienia tygodniowe, a one nadal budzą nasz duży niepokój. Jesteśmy w tej chwili na pułapie średnio 22,5 tys. zakażeń dziennie na przestrzeni tygodnia - tłumaczył Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej.

Koronawirus w Polsce. Kiedy szczyt trzeciej fali? Rzecznik MZ komentuje

Pytany o to, czy trzecia fala koronawirusa będzie ustępować, Andrusiewicz wprost odpowiedział, że "jeszcze szczyt trzeciej fali jest przed nami". - To na pewno nie jest ten moment, w którym jesteśmy (…). Dziś w skali kraju mamy blisko 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Duży niepokój budzi to, co się dzieje na Śląsku, jak i na Mazowszu - ponad 70 osób na 100 tys. zakaża się - podał rzecznik resortu zdrowia.