Twardy lockdown w Polsce. Nieoficjalnie: będą kolejne obostrzenia

Niestety, ale przed Świętami Wielkanocnymi coraz bardziej musimy się oswajać z myślą, że początek kwietnia i kolejne dni spędzimy w sporym reżimie sanitarnym. Według ustaleń Wirtualnej Polski, to już przesądzone - jeśli liczba nowych zachorowań osiągnie stan powyżej 30 tysięcy dziennie bądź liczba zgonów znowu niebezpiecznie zacznie się zbliżać do 500 - rząd Mateusza Morawieckiego planuje wprowadzić kolejne obostrzenia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za twardym lockdownem jest trudna sytuacja w służbie zdrowia i rosnąca w ekspresowym tempie liczba zajętych łóżek.

Koronawirus w Polsce. Co z weselami? Komentarz rzecznika rządu Piotra Müllera

Lockdown w Polsce. Nowe obostrzenia?

Nie wiadomo co dalej z zakładami fryzjerskimi i gabinetami kosmetycznymi. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ostatniej chwili. Za pozostawieniem tych profesji ma przemawiać brak danych potwierdzających wysoką liczbę zachorowań w tych punktach. Medycy z Rady Naukowej przy premierze są jednak zdania, żeby lockdown polegał na całkowitym pozostaniu w domu. Poza obowiązkowym wyjściem do pracy, do sklepu czy do lekarza.