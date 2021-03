Całkowity lockdown w całej Polsce? "Jesteśmy temu bliscy"

Czy całkowity lockdown na terenie całego kraju to realny scenariusz? O to m.in.pytany był doradca premiera ds. COVID-19, prof. Andrzej Horban. - Jeżeli utrzyma się tendencja wzrostowa (liczby zakażeń - red.), to pora zacząć się bać - ostrzegł.

Prof. Horban o lockdownie w całej Polsce Źródło: East News , Fot: Piotr Molecki/East News