Profesor Andrzej Horban nie jest już wicedyrektorem w szpitalu

Covid-19. Rząd próbuje kupić szczepionki poza UE? Tajemnicza odpowiedź Adama Niedzielskiego

Najpierw szef Rady Medycznej przy premierze doradzał przedsiębiorcom, "którzy nie mają za co żyć", by wzięli się za produkcję maseczek, bo tych, jego zdaniem, w Polsce się nie produkuje.

Powiedział, że to zmusza go do staropolskiego "odszczekania" swoich słów. Przeprosił wszystkich przedsiębiorców i obywateli, którzy mogli się poczuć urażeni jego słowami. Dopytywany, czy rząd rozważa dofinansowanie do kupna maseczek, choćby dla rodzin wielodzietnych, Horban powiedział, że można to przemyśleć, ale najważniejsze, by je nosić. Jego zdaniem maseczki chirurgiczne nie są drogie i każdy może sobie na nie pozwolić.