Prof. Andrzej Horban mówił o żenadzie z maseczkami. Sprawdziliśmy, państwowa fabryka nie ruszyła

- Gdybyśmy mieli bardzo dobre maski w nadmiarze, to oczywiście każdy mógłby chodzić. To trochę jest żenująca sytuacja, jeżeli w 40-milionowym kraju nie jesteśmy w stanie wyprodukować własnych masek i musimy korzystać z masek produkowanych za granicą - mówił w TVN24 prof. Andrzej Horban. Jego słowa przypomniały temat o produkcji milionów maseczek ochronnych mających być podstawowym zabezpieczeniem Polaków przed pandemią.

Miało być 100 mln maseczek, tyle że w czerwcu 2020

W połowie kwietnia 2020, czyli 10 miesięcy temu premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda ogłosili powstanie programu " Polskie szwalnie ". Zaproszono do niego wiele prywatnych firm, gotowych podjąć się produkcji. Sprawa była nawet tematem kampanii prezydenckiej.

Kluczowym miejscem produkcji miała być fabryka w Stalowej Woli, będąca przedsięwzięciem Agencji Rozwoju Przemysłu. Według polityków to państwo miało wziąć na siebie ciężar organizacji i zabezpieczenia produkcji środków ochrony. Premier wyznaczył cel - w czerwcu moce produkcyjne miały sięgnąć 100 mln sztuk miesięcznie.

Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Przemysłu, pytany o aktualny stan inwestycji odpowiada tak: - "Odebranych zostało 9 linii produkcyjnych (4 linie produkcyjne maseczek medycznych typ I i II, 4 linie produkcyjne maseczek FFP2, 1 linia produkcyjna do produkcji maseczek FFP3), zatrudnieni zostali pracownicy. Po zakończonych testach maszyn trwają dalsze prace nad uruchomieniem produkcji. Obecnie wdrażany jest elektroniczny system magazynowy, a hala wyposażana jest w regały wysokiego składowania. Przygotowywane oraz wdrażane są niezbędne procedury".

"Celem powstania infrastruktury do produkcji maseczek w Stalowej Woli było zabezpieczenie interesu państwa na wypadek braku bądź trudności związanych z dostępnością masek medycznych, FFP2 oraz FFP3" - dodaje.

Prof. Horban radzi przedsiębiorcom. Weźcie się za maseczki

Dodajmy, że podczas rozmowy z TVN prof. Horban odniósł się do przedsiębiorców narzekających na obostrzenia, rujnujące ich biznesy. - Troszeczkę tutaj bym do wszystkich panów przedsiębiorców, którzy mówią, że nie mają z czego żyć... A gdyby się wzięli za produkcję masek, to mieliby z czego żyć - stwierdził Horban.