Morawiecki o Polskim Nowym Ładzie: Najpierw trzeba "zdusić pandemię"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową Morawiecki pytany był m.in. o Krajowy Plan Odbudowy, który zaprezentował w piątek jako podstawę do otrzymania środków unijnych w ramach walki z efektami pandemii COVID-19.

- Na złożenie KPO do Komisji Europejskiej mamy czas do końca kwietnia i chcemy go wykorzystać jak najlepiej. Pierwsze inwestycje powinny zostać uruchomione jeszcze w tym roku - podkreślił.