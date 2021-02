Minister zdrowia dementuje słowa doradcy premiera ws. maseczek

Prof. Andrzej Horban mówiąc o wzroście przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa w Polsce przypomniał, jak ważne jest noszenie "porządnych masek". - Dzisiaj minister Adam Niedzielski wyda rozporządzenie, o tym, że trzeba nosić maski chirurgiczne - zapowiedział główny doradca premiera do spraw zwalczania epidemii koronawirusa .

Rozporządzenie ministra zdrowia ws. maseczek? Adam Niedzielski wyjaśnia

Do tych słów w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się sam minister zdrowia. - Dzisiaj takiego rozporządzenia nie będzie, ale zastanawiamy się, czy te maseczki nie powinny zostać dookreślone, jeśli chodzi o standard ich noszenia, bo mamy wskazane pewne zamienniki w postaci np. szalików i trzeba będzie z tego zrezygnować - powiedział Adam Niedzielski.

Minister Zdrowia zapewnił, że "trzeba również dać wyraźny sygnał ws. przyłbic, które również są zbyt często noszone". Według Adama Niedzielska one nie zapewniają takiego poziomu bezpieczeństwa, jak najprostsza maseczka. Polityk doprecyzował, że nowe przepisy w tym zakresie mogą pojawić się w przyszłym tygodniu.

Minister zdrowia rekomenduje maseczki zamiast przyłbic i szalików

Niedzielski nie przesądza, że zostanie wprowadzony jednoznaczny standard maseczki, np. FFP2. - Nie chodzi o to, żeby generować ludziom problemy z dostępnością do tego - dodaje. Według ministra zdrowia dużym krokiem do przodu byłoby zastąpienie zwykłymi maseczkami tej skali noszenia przyłbic i zasłaniania się szalikiem.