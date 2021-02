Nowe odkrycie naukowców dotyczące maseczek

Zwiększona wilgotność powietrza, którym oddycha osoba nosząca maseczkę, skutkuje zmniejszeniem nasilania objawów chorobowych u osób zakażonych koronawirusem . To deltego, że dobre nawilżenie dróg oddechowych korzystnie oddziałuje na układ odpornościowy.

- Podwyższony poziom wilgotności jest czymś, co większość noszących maski prawdopodobnie odczuwa na co dzień, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że jest to korzystne dla nich zjawisko - mówi główny autor badania dr Adrian Bax.