Koronawirus w Polsce. Prof. Andrzej Horban: już troszeczkę dreszcze mam

- Już troszkę dreszcze mam, to może być wstęp przed burzą - stwierdził w programie "Jeden na jeden" w TVN24 prof. Andrzej Horban, pytany o wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Dodał jednak, że nadejście trzeciej fali nie jest nieuchronne: "to zależy od nas".

Prof. Horban tłumaczył, że problemem nie są setki ludzi na stokach, tylko to, że wrócą oni do domów i będą zakażać swoich bliskich.

Prof. Horban: dziś rozporządzenie ws. maseczek

Prof. Horban był także pytany o to, kiedy się zaszczepimy? - Ha, plan unijny zakłada, że do lata zaszczepimy 70 proc. populacji - odparł. - A nasz plan? - dopytywała prowadząc program. - Jeśli dostaniemy szczepionki, to do lata się zaszczepimy - stwierdził.