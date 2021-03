Koronawirus w Polsce. Profesor Andrzej Horban rozpętał burzę. Teraz przeprosił

- Rano udzielałem wywiadu i powiedziałem, że przykre, że w Polsce nie robi się masek, a okazuje się, że się robi - tłumaczył w programie "Newsroom" prof. Andrzej Horban. - Nasza Agencja Rezerw Materiałowych kupuje już tylko i wyłącznie maski od polskich producentów, którzy stanęli na wysokości zadania - podkreślił. Powiedział, że to zmusza go do staropolskiego "odszczekania" swoich słów. Przeprosił wszystkich przedsiębiorców i obywateli, którzy mogli się poczuć urażeni jego słowami. Dopytywany, czy rząd rozważa dofinansowanie do kupna maseczek, choćby dla rodzin wielodzietnych, Horban powiedział, że można to przemyśleć, ale najważniejsze, by je nosić. Jego zdaniem maseczki chirurgiczne nie są drogie i każdy może sobie na nie pozwolić.