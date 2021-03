Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia z 23 marca

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia publikuje najnowszy raport z 23 marca

Jak dodaje resort zdrowia, "423 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną".

O godzinie 10 resort przekazał też informacje o sytuacji w polskich szpitalach oraz liczbie osób, które znajdują się na przymusowej kwarantannie. W placówkach medycznych z powodu zakażenia koronawirusem przebywa obecnie 26 075 osób (to o 1438 więcej w stosunku do poniedziałku), z czego leczenia pod respiratorem wymaga 2512 pacjentów (+91). Z kolei na przymusowej kwarantannie znajduje się obecnie 393 575 osób (+40 647).

- Jeśli utrzyma się tendencja wzrostowa, to będzie ich więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tysięcy (dziennie - red.), to pora zacząć się bać, więc trzeba zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać - podkreślił ekspert. Jak dodał, rząd "zaczyna poważnie rozmawiać" na temat wprowadzenia twardego lockdownu.