Lockdown w Polsce. Nowe obostrzenia weszły w życie

Koronawirus. Nowe obostrzenia: jakie zmiany czekają Polaków?

Jednocześnie uczniowie klas I-III powraca nauka zdalna do co najmniej 9 kwietnia. Po tym okresie rząd nie wyklucza, że wróci nauczanie hybrydowe. Na ten moment nie ma decyzji o zamykaniu przeszkoli i żłobków - funkcjonują one niezmiennie w reżimie sanitarnym.

Nadal nie wiadomo, czy przed Wielkanocą zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia. - Jedyne, czego jesteśmy pewni, to tego, że w Wielkanoc będą święta i to raczej spędzone w gronie najbliższej rodziny. To czy będzie trzeba wprowadzać kolejne obostrzenia, to czy będą kolejne restrykcje, to będzie zależało od tego, jaki rozwój wypadków przyniesie nam epidemia w najbliższych dniach - mówił w programie "Newsroom" WP Wojciech Andrusiewicz.