Nowe obostrzenia w Polsce. Lockdown stał się faktem

- III fala epidemii przyspiesza, musimy podjąć zdecydowane kroki - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że "pandemia się rozwija". - Główną przyczyną gwałtownego wzrostu zakażeń jest brytyjska odmiana koronawirusa - ocenił minister zdrowia. - Według najnowszych danych odpowiada on już za 52 proc. zakażeń. - To szalenie dynamiczny przyrost - stwierdził Niedzielski.

Nowe obostrzenia w Polsce od 20 marca

Co to oznacza? W całym kraju zamknięte hotele, ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięte kina, teatry, zamknięte baseny i obiekty sportowe.

- Na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzamy naukę zdalną dla klas I-III - dodał. Niedzielski pytany o to, czy wierni będą mogli iść do kościoła w święta, przypomniał: - Obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 15 metrów.

Lockdown. Co jeszcze zapowiedział minister?

Minister zwrócił się także z apelem do wszystkich pracodawców, by umożliwili swoim pracownikom pracę zdalną.

- Mamy kilka ograniczeń, które możemy wprowadzić jeszcze, ale wolę myśleć w kategoriach "co ja mogę zrobić", żeby ograniczyć zakażenia. Chodzi mi o to, by każdy z nas dbał o siebie i bliskich. Idą trudne czasy, proszę o tym pamiętać. Mamy 25 tys. zachorowań i 45-procentową dynamikę wzrostu zakażeń. Jeśli nie powstrzymamy tej dynamiki, to w przyszłym tygodniu możemy mieć ponad 30 tys. zakażeń. A to oznacza poważne problemy dla opieki zdrowotnej w Polsce. Apeluję, żeby każdy dbał o bezpieczeństwo - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.