Nieoficjalnie: czeka nas zaostrzenie restrykcji. Zbliża się lockdown w całej Polsce

Jak podało ministerstwo zdrowia pod respiratorami znajduje się 2 193 chorych. To najwięcej od początku pandemii. Przez pacjentów z COVID-19 zajętych jest 21 511 łóżek.

A to oznacza, że rząd nie będzie dłużej zwlekał i ogłosi lockdown w całym kraju. Decyzja ma być oficjalnie przedstawiona w środę po południu przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Z naszych informacji wynika, że lockdown, który ogłoszono na początku w województwie warmińsko-mazurskim przynosi efekty. W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch tygodni wzrosty liczby zachorowań są mniejsze. A to by oznaczało, że obostrzenia wprowadzone w tamtym rejonie zaczęły przynosić efekt.