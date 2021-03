Nowe obostrzenia wchodzą w życie. Jest rozporządzenie ws. lockdownu

To, że ogólnopolski lockdown zostanie wprowadzony, zapowiadał minister zdrowia Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej.

- Analizując sytuację, widzimy pogorszenie sytuacji praktycznie w całym kraju. Zdecydowaliśmy się na rozszerzenie obostrzeń na cały kraj od 20 marca do 9 kwietnia - ogłosił Niedzielski . - Jeśli sytuacja drastycznie się pogorszy, nie wykluczamy wprowadzenia kolejnych obostrzeń - stwierdził.

Nowe obostrzenia będą obowiązywać od soboty do 9 kwietnia. Do tej pory zakazy obowiązywały tylko czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego. Teraz obejmą one całą Polskę.