Kiedy szczyt trzeciej fali? "Zależy od nas"

Prof. Andrzej Horban uważa, że to, kiedy będzie szczyt trzeciej fali koronawirusa, "zależy głównie od nas". Główny doradca premiera ds. COVID-19 pytany był również o kwestię lockdownu i jego skutki.

Trzecia fala koronawirusa – kiedy możemy spodziewać się jej szczytu? M.in. o tę kwestię w RMF FM pytany był prof. Andrzej Horban. - To, kiedy będzie szczyt trzeciej fali epidemii, zależy od nas, na ile uda nam się zmniejszyć transmisję wirusa w społeczeństwie - oznajmił.

- Na pewno przełamanie będzie w ciągu dwóch, czterech, pięciu tygodni. Po pierwsze zmniejszy się liczba osób podatnych, czyli tych, którzy mogą zachorować, po drugie – zaczną działać szczepionki – powiedział doradca premiera ds. COVID-19.

Trzecia fala koronawirusa. "Przełamanie w ciągu 2-5 tygodni"

Specjalistę pytano również o to, czy proces spadku liczby zakażeń po szczycie będzie przebiegał podobnie jak w trakcie jesieni – wtedy zejście poniżej 10 tysięcy zakażeń dziennie zajęło miesiąc.

- Bardzo podobnie będzie – odparł prof. Horban. Wskazał też, że wiosenna pogoda, może to przyspieszyć.

Prof. Horban o lockdownie. "Jedyną metodą jest niezarażenie się"

Podczas audycji pojawiło się również pytanie o lockdown, ogłoszony w środę przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Od dłuższego czasu obostrzenia są powszechnie krytykowane i pojawia się kwestia dalekosiężnych strat, które może spowodować długotrwałe zamrożenie poszczególnych sektorów gospodarki.

Zdaniem eksperta, jeśli nie jesteśmy zaszczepieni, wówczas "jedyną metodą jest niezarażenie się". Dodał jednak, że rozumie wątpliwości wokół tych decyzji.

- Ta decyzja została zostawiona w rękach polityków, którzy za to odpowiadają. To jest zawsze balans pomiędzy możliwości naszej ekonomii – nie umieramy z głodu – a przyjętych systemów ochrony społecznej i rozwoju epidemii. To są bardzo trudne decyzje. Nie zazdroszczę tym , którzy je podejmują – stwierdził.

Ekspert o lockdownie. "To są bardzo trudne decyzje"

Dodał też, że obostrzenia są konieczne, jeżeli chcemy zahamować odsetek śmiertelności z powodu COVID-19.

Podkreślił, że od 15 do 20 procent osób chorujących na COVID-19 w wieku powyżej 70. roku życia, umiera.

– Jeżeli godzimy się na to, że w krótkim czasie w ciągu 3 miesięcy umrze 14 procent naszych obywateli w wieku powyżej 70. roku życia i 10 procent obywateli pomiędzy 60 a 70 rokiem życia, no to oczywiście nie róbmy niczego, poczekajmy – ironizował specjalista.

Prof. Horban o Astrazenece. "Spodziewam się dopuszczenia tej szczepionki"

Prof. Horban odniósł się także do kwestii zaleceń EMA ws. AstraZeneki, której stanowisko ma zostać zaprezentowane w czwartek. Dodał, że spodziewa się jej dopuszczenia do dalszego obrotu.

- Dopuszczenia tej szczepionki oczywiście. My dzisiaj o 17.00 mamy spotkanie w gronie ekspertów unijnych, gdzie ta sprawa jeszcze pewnie będzie do końca dyskutowana i wszystkie wątpliwości za i przeciw będą jeszcze raz powtórzone, ale wracając do podstaw, dlaczego tak się podziało: należy pamiętać, że coś, co my ładnie nazywamy, albo brzydko, zdarzenie zakrzepowo-zatorowe zdarza się dość często, niestety – powiedział.

- Mamy 80 tys. zatorów mózgu, tętnic mózgowych dokładnie, prowadzących do udaru mózgu, rocznie w Polsce. 30 tys. z tych ludzi umiera w ciągu pierwszego roku, czyli dzieląc mniej więcej przez 300 dni w roku, oznacza, że 100 osób dziennie w Polsce umiera w wyniku konsekwencji udaru, to jest to tło. Gdybyśmy zaobserwowali znaczne zwiększenie udarów mózgu i występowałyby one głównie u ludzi, którzy przyjmują szczepionkę AstraZeneca, to oczywiście ponad wszelką wątpliwość należy w tym momencie to połączyć. Kiedy tych zjawisk, tych chorób jest niewiele, bo na kilka czy kilkanaście milionów osób zaszczepionych obserwujemy u kilkunastu osób, to prawdopodobnie jest to zjawisko niepołączone ze sobą – wskazał Horban.

Koronawirus w Polsce. Wzrost zakażeń i nowe obostrzenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w środę, że od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce swoją działalność muszą zawiesić, z pewnymi wyjątkami, m.in. hotele, galerie handlowe, teatry, kina i kluby fitness. Wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach I-III – będą uczyć się zdalnie.

Koronawirus w Polsce. Zabraknie miejsc w szpitalach? Wojciech Konieczny kreśli czarny scenariusz

Źródło: RMF FM, PAP