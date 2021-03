Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia o nowych przypadkach. Alarmujące dane (18 marca)

"431 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podało Ministerstwo Zdrowia.

Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 1 984 248. Do tej pory zmarło 48 388.

Nowe obostrzenia w Polsce. Lockdown stał się faktem

- Zdecydowaliśmy się na rozszerzenie obostrzeń na cały kraj od 20 marca do 9 kwietnia - ogłosił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski .

- III fala epidemii przyspiesza, musimy podjąć zdecydowane kroki - stwierdził szef resortu zdrowia. Podkreślił, że "pandemia się rozwija". - Główną przyczyną gwałtownego wzrostu zakażeń jest brytyjska odmiana koronawirusa - ocenił minister. - Według najnowszych danych odpowiada on już za 52 proc. zakażeń. - To szalenie dynamiczny przyrost - stwierdził Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Bartosz Arłukowicz odpowiada Adamowi Niedzielskiemu. Wskazuje "najważniejszy błąd"

Co to oznacza? W całym kraju zamknięte hotele, ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięte kina, teatry, zamknięte baseny i obiekty sportowe.

- Na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzamy naukę zdalną dla klas I-III - dodał. Niedzielski pytany o to, czy wierni będą mogli iść do kościoła w święta, przypomniał: - Obowiązuje ograniczenie 1 osoba na 15 metrów.