Koronawirus wymusi zakaz wyjazdów na Wielkanoc? Odpowiedź prosto z Ministerstwa Zdrowia

III fala epidemii przyspiesza. W czwartek resort zdrowia poinformował o ponad 27 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Czy rząd planuje wprowadzić dodatkowe ograniczenia, na przykład zakaz wyjazdów do bliskich? - Jedyne, czego jesteśmy pewni, to tego, że w Wielkanoc będą święta i to raczej spędzone w gronie najbliższej rodziny. To czy będzie trzeba wprowadzać kolejne obostrzenia, to czy będą kolejne restrykcje, to będzie zależało od tego, jaki rozwój wypadków przyniesie nam epidemia w najbliższych dniach - stwierdził w programie "Newsroom" rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewcz. Dodał, że jeśli epidemia będzie się rozwijać tak, jak do tej pory, czyli będziemy obserwować wzrosty w granicach 30-40 proc.dziennie, to na pewno będzie trzeba podejmować kolejne decyzje o obostrzeniach. - Nic nie jest wykluczone, ponieważ epidemia ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna - dodał.

