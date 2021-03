Jak śmiertelna będzie trzecia fala epidemii? Tragiczna prognoza naukowców

- Do początku czerwca łączna liczba ofiar epidemii może osiągnąć 125 tys. osób. W prognozie uwzględniliśmy zarówno pacjentów z potwierdzonym wynikiem COVID-19, jak i przypadki zgonów, które nie zostaną prawidłowo zdiagnozowane, ale będą skutkiem epidemii - mówi WP dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypomnijmy, że dziś bilans ofiar COVID-19 w Polsce sięga 49,7 tys. osób. Naukowcy alarmują, że podczas trwającej już trzeciej fali epidemii prawdopodobnie dojdzie do podobnego zjawiska jak jesienią ubiegłego roku. Podczas szczytu zachorowań tysiące chorych nie trafi do szpitali, chociaż powinni. Wywoła to falę tzw. nadmiarowych zgonów o podobnej skali jak w ubiegłym roku.