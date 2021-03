Koronawirus. Polska w czołówce nadmiarowych zgonów w UE

Europejski Urząd Statystyczny przeanalizował liczbę zgonów, które miały miejsce każdego miesiąca w krajach UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Porównał to do średniej liczby zgonów danego miesiąca z lat 2016-2019. Jeśli wskaźnik jest wyższy niż ten punkt odniesienia, to przyjęto, że zgony są "nadmiarowe" i związane z wybuchem pandemii koronawirusa.