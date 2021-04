Prof. Andrzej Zoll o sporze o RPO: sprawa jest oczywista

Prof. Andrzej Zoll, były sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2000-2006, był gościem programu "Fakty po faktach" w TVN24. Tematem rozmowy była m.in. rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny sprawa zgodności z Konstytucją jednego z przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stanowi on, że Rzecznik Praw Obywatelskich wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru przez Sejm i Senat nowego RPO.

- Sprawa jest zupełnie oczywista. Całe to postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym służy wyeliminowaniu Senatu z procesu wyboru następcy Adama Bodnara - stwierdził prof. Andrzej Zoll.

- Jeżeli pan Bodnar zakończy w czwartek sprawowanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, powstanie luka, którą, jak się słyszy, ma zapełnić wybrana przez Sejm chyba osoba pełniąca obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich - powiedział. - To jest nieporozumienie, dlatego, że tutaj nie będzie wymogu zgody Senatu na taki wybór - dodał.

Prof. Zoll: taka ustawa będzie niekonstytucyjna

- Jeżeli to będzie ustawą zrobione, inaczej sobie tego nie wyobrażam, ta ustawa będzie sprzeczna z konstytucją, bo konstytucja nie przewiduje osoby, która pełni obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich - podkreślił Zoll.

Były prezes TK przypomniał, że sędzia Piotrowicz podczas wtorkowej rozprawy dopytywał się Adama Bodnara, czy on "pełni obowiązki RPO, czy też jest RPO".

- Konstytucja wyraźnie stanowi, że to ustawa określa zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich - przypomniał prof. Zoll. - A zakwestionowany przepis ustawy stanowi wyraźnie, że rzecznik wykonuje swoje obowiązki do czasu wyboru nowego RPO - dodał.

Prof. Zoll o wypowiedzi Ryszarda Terleckiego: skandaliczna

- Była wówczas sprawa powołania nowej KRRiT. Sposób jej powołania wydawał mi się niezgodny z konstytucją. Przesłałem wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Zadzwonił do mnie ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Poprosił, bym mu przesłał ten wniosek. On nie kwestionował wówczas moich kompetencji, mojej pozycji jako Rzecznika Praw Obywatelskich - przypomniał prof. Zoll.