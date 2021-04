Adam Bodnar o wyborze nowego RPO: brakuje dobrej woli

- To nie do końca prawdziwy argument, który przedstawił poseł Ast. W przypadku prof. Zolla, który sprawował urząd przez 7 miesięcy dłużej, na podstawie przepisu ustawy o RPO, tam najpierw zabrakło porozumienia w sprawie prof. Rzeplińskiego, który wówczas był kandydatem, a później znaleziono kandydaturę, która pogodziła różne strony, czyli dr Janusza Kochanowskiego - odparł Adam Bodnar. - Czyli nawet jeżeli mieliśmy spór między izbami parlamentu, to politycy doszli do porozumienia i zdecydowali się na wybór rzecznika praw obywatelskich. Dokładnie o to chodzi w tym przepisie, żeby zmuszał on do poszukiwania kompromisu - dodał.