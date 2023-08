Prigożyn nie żyje. Fińska badaczka: Wypadki zawsze się mogą zdarzyć

Jeśli wszystko będzie wskazywać na to, że katastrofa lotnicza była zemstą prezydenta Rosji, będzie to zgodne z oczekiwaniami obywateli - podkreśla naukowiec. - Wiadomo, że Władimir Putin poważnie traktuje takie [powstania] i nazwał Prigożyna zdrajcą - zdaniem ekspertki niewykluczone, że jest to demonstracja siły Putina. Z drugiej strony, jak mówi, prezydent Rosji nie mógłby przecież "legalnie" nakazać zestrzelenia samolotu. "Byłby to dość spektakularny sposób na pozbycie się kogoś".